Iran, 'aperti canali di comunicazione con un emissario americano'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 GEN - Il ministero degli Esteri iraniano afferma che i canali di comunicazione con un emissario americano sono "aperti". Donald Trump nella notte ha detto che l'Iran aveva chiesto di negoziare e che un incontro era in preparazione. "Questo canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri (Abbas Araghchi) e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è aperto", ha dichiarato il portavoce del ministero Esmaeil Baghaei in un commento trasmesso dalla televisione di Stato. (ANSA-AFP).