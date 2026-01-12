Iran, 'aperti canali di comunicazione con un emissario americano'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 GEN - Il ministero degli Esteri iraniano afferma che i canali di comunicazione con un emissario americano sono "aperti". Donald Trump nella notte ha detto che l'Iran aveva chiesto di negoziare e che un incontro era in preparazione. "Questo canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri (Abbas Araghchi) e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è aperto", ha dichiarato il portavoce del ministero Esmaeil Baghaei in un commento trasmesso dalla televisione di Stato. L'inviato speciale di Trump è Steve Witkoff, scrive Iran International, visto che Witkoff ha tenuto i canali aperti anche in passato. Il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha aggiunto che l'Iran ha mantenuto il suo impegno diplomatico: "Abbiamo sempre aderito al principio della diplomazia e della negoziazione, ovviamente una negoziazione bilaterale", ha affermato. (ANSA-AFP).