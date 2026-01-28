Iran all'Onu, reagiremo 'come mai prima d'ora' in caso di attacco Usa

NEW YORK, 28 GEN - L'Iran reagirà "come mai prima d'ora" in caso di attacco americano. Lo fa sapere la missione di Teheran all'Onu. Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di "sperare che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo", sottolineando che "il tempo stringe" e avvertendo che "il prossimo attacco" americano contro la Repubblica islamica "sarà molto peggiore" di quello sferrato a giugno 2025.