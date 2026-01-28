Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Iran all'Onu, reagiremo 'come mai prima d'ora' in caso di attacco Usa

AA

NEW YORK, 28 GEN - L'Iran reagirà "come mai prima d'ora" in caso di attacco americano. Lo fa sapere la missione di Teheran all'Onu. Nelle scorse ore, il presidente Usa Donald Trump ha affermato di "sperare che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo", sottolineando che "il tempo stringe" e avvertendo che "il prossimo attacco" americano contro la Repubblica islamica "sarà molto peggiore" di quello sferrato a giugno 2025.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario