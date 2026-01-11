Giornale di Brescia
Italia e Estero

Iran a Trump, 'se Usa ci attaccano colpiremo Israele e basi americane'

ROMA, 11 GEN - L'Iran avverte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che "qualsiasi attacco statunitense porterebbe Teheran a reagire contro Israele e le basi militari statunitensi" nella regione, definendole "obiettivi legittimi": lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, rivolgendosi ai deputati.

Argomenti
ROMA

