Iran a Trump, 'se Usa ci attaccano colpiremo Israele e basi americane'
ROMA, 11 GEN - L'Iran avverte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che "qualsiasi attacco statunitense porterebbe Teheran a reagire contro Israele e le basi militari statunitensi" nella regione, definendole "obiettivi legittimi": lo ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, rivolgendosi ai deputati.
