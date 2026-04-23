Iran, a Torino manifestanti con bandiere di Israele e Usa

TORINO, 23 APR - Le bandiere dell'Iran della vecchia monarchia sono state sventolate insieme a quelle di Israele e Stati Uniti oggi in piazza Carignano a Torino. Alla manifestazione hanno preso parte membri della comunità iraniana sostenitori di Reza Pahlavi, a cui sono stati dedicati anche dei cartelli. Esposte anche le foto di attivisti morti nel corso degli ultimi anni in Iran. Tra le richieste, quella di sbloccare le comunicazioni nel Paese ('Sos Iran needs internet').