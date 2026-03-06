Iran, a Torino in piazza manifestanti con bandiere Usa e Israele

TORINO, 06 MAR - Le bandiere degli Stati Uniti e di Israele sono sventolate insieme a quelle dell'Iran della vecchia monarchia oggi a Torino in piazza Carlo Alberto durante una manifestazione della comunità iraniana. Il gruppo dei dimostranti era composto da sostenitori di Reza Pahlavi, al quale hanno dedicato dei cori e un cartello con la scritta "is our only viable choice". Sono spuntate anche gigantografie con i "ringraziamenti" a Trump e Netanyahu.