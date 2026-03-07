Giornale di Brescia
Iran a Paesi vicini, 'scusate per raid, stop se attacchi non partiranno da voi'

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 07 MAR - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato con i paesi vicini per gli attacchi lanciati durante la guerra della Repubblica islamica contro Israele e Stati Uniti. "Mi scuso con i paesi vicini che sono stati attaccati dall'Iran", ha detto Pezeshkian in un discorso trasmesso dalla TV di Stato. Ha inoltre affermato che non prenderà di mira i paesi vicini a meno che non vengano attaccati da lì. "Il Consiglio di leadership ad interim ha concordato ieri - ha spiegato il presidente iraniano - che non verranno più effettuati attacchi contro i Paesi vicini e che non verranno lanciati missili a meno che un attacco all'Iran non provenga da quei Paesi". Il Consiglio di leadership è alla guida dell'Iran dall'uccisione della Guida suprema della Repubblica islamica, avvenuta la scorsa settimana, negli attacchi di Stati Uniti e Israele. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

