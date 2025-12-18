Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti

TORINO, 18 DIC - Emerge l'ipotesi di una gara tra auto di grossa cilindrata dietro la morte di Matilde Baldi, 20 anni, di Montegrosso d'Asti. L'incidente risale a giovedì 11 dicembre, poco dopo le 20.30, lungo il tratto dell'A33 Asti-Cuneo, nei pressi di Asti. La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando all'improvviso è avvenuto lo schianto: l'utilitaria è stata tamponata violentemente da una Porsche 911 Gt3 con targa tedesca. Madre e figlia sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale. La madre ha riportato gravi ferite al volto, ma non è in pericolo di vita. Le condizioni di Matilde sono apparse fin da subito disperate: trasferita in codice rosso all'ospedale di Alessandria, è rimasta in condizioni critiche per cinque giorni, fino al decesso, avvenuto la sera del 16 dicembre, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi. La notizia ha sconvolto profondamente Montegrosso d'Asti, il paese in cui viveva la giovane, così come i colleghi del Caffè Vergnano del centro commerciale Il Borgo, dove lavorava, e le compagne di squadra della Play Asti, che durante i giorni del ricovero si erano recate più volte ad Alessandria per farle visita. Intanto proseguono le indagini sull'incidente. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, affidando gli accertamenti alla Polizia Stradale di Bra. Dall'analisi delle immagini delle telecamere e dalle testimonianze raccolte sta prendendo corpo l'ipotesi di una gara clandestina. Secondo quanto emerso, quella sera sulla stessa carreggiata viaggiavano almeno due auto, entrambe Porsche, che procedevano a velocità elevatissima. Alla guida ci sarebbero stati imprenditori astigiani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine. Una delle vetture avrebbe colpito la Fiat 500 a una velocità stimata attorno ai 200 chilometri orari. Gli inquirenti stanno ora approfondendo ogni aspetto della vicenda per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.