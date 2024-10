ioleggoperché, il 29 ottobre presentazione della nona edizione

ROMA, 28 OTT - Appuntamento dal 9 al 17 novembre con la nona edizione di #ioleggoperché per donare libri alle biblioteche scolastiche. Il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura, organizzato dall'Associazione Italiana Editori, per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, sarà presentato il 29 ottobre alle 11.30 alla Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma. Si potrà seguire anche in diretta streaming su www.ioleggoperche.it, sul canale YouTube del ministero della Cultura e su www.ansa.it. All'incontro, condotto dalla giornalista Rai Serena Bortone, interverranno il presidente dell'Aie Innocenzo Cipolletta e la vicepresidente Renata Gorgani, i presidenti della Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato, Roberto Marti e della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Federico Mollicone e il presidente Fondazione Cariplo Giovanni Azzone. Contributi anche di Sofia Goggia, ambassador di #ioleggoperché, con la partecipazione di Rudy Zerbi, ambassador di #ioleggoperché e delle studentesse e studenti delle scuole Itis G. Galilei e IC Elisa Scala di Roma.