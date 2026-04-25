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'Io festeggio San Marco', rimosso striscione a Napoli

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NAPOLI, 25 APR - E' stato rimosso questa mattina dagli operatori della società Napoli Servizi uno striscione, su una balaustra dell'Albergo dei Poveri, a Napoli con la scritta "Io festeggio San Marco" e sotto la sigla 'FN'. L'operazione è stata disposta del sindaco Manfredi "per garantire che le celebrazioni del 25 Aprile si svolgano nel rispetto della Festa di Liberazione dal Nazi-Fascismo".

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