iO Donna compie 30 anni, al via festeggiamenti il 24 marzo con Cairo e Ditonellapiaga

ROMA, 19 MAR - Compie trent'anni 'iO Donna', il settimanale femminile di Corriere della Sera, diretto da Danda Santini, e dà il via a un anno di iniziative editoriali, culturali ed eventi speciali. I festeggiamenti si apriranno con una cena placée a inviti che si terrà martedì 24 marzo al Teatro Alcione di Milano. Aperta da Urbano Cairo e Danda Santini, la serata-evento sarà scandita dalla proiezione del corto inedito 'Freeze' di Niccolò Donatini e la supervisione artistica di Silvio Soldini, che segna il debutto di iO Donna nel linguaggio cinematografico, con protagoniste dell'opera, realizzata da OffiCine-Ied, Valentina Romani e Celeste Dalla Porta, che interverranno alla serata. Alla cantante Ditonellapiaga, terza all'ultimo Festival di Sanremo, sarà affidata l'esclusiva performance musicale conclusiva. Per il compleanno arriva in edicola con Corriere della Sera, sabato 28 marzo, un numero speciale, da collezione: un'edizione di 614 pagine, con una doppia copertina dedicata alle attrici del corto Romani e Dalla Porta. Ci saranno i racconti delle lettrici sul tema 'Avere 30 anni oggi', le cover più belle della storia del settimanale, un'intervista a Helen Fielding, l'autrice de 'Il diario di Bridget Jones', libro manifesto che compie 30 anni come iO Donna. E ancora un sondaggio effettuato tra quasi 400 lettrici in target, indagando le loro incertezze, sogni e speranze. Un approfondimento sul tema del corto Freeze, ovvero la crioconservazione degli ovuli. E poi fari sulle 30enni emergenti: a Hollywood, in passerella, ma anche nei laboratori, negli studi di design e in cucina. Il numero 13 avrà una diffusione intorno al milione di copie, tra copie edicola, abbonati digitali di Corriere della Sera e i trentenni iscritti ai Virgin Club d'Italia e una distribuzione speciale in alcune zone nel cuore di Milano. "Trent'anni di vita rappresentano l'arco di una generazione: abbiamo dedicato alle trentenni di oggi il numero del nostro compleanno, ascoltando le storie, le riflessioni e le testimonianze di chi si sta affacciando al mondo ora e sta cercando il proprio spazio" spiega la direttrice Danda Santini. "Il 23 marzo 1996 iO Donna debuttava in edicola. È stato il primo settimanale seguito dalla mia allora neonata concessionaria Cairo Pubblicità - afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup -. Perciò un rapporto assolutamente unico mi lega a iO Donna, un settimanale capace di imporsi da subito come primario attore del panorama editoriale e confermarsi a distanza di 30 anni un punto di riferimento autorevole per le lettrici e i lettori di Corriere della Sera". Per i 30 anni del femminile di Corriere della Sera anche la serie Nove donne. Nove vite da protagoniste, un progetto editoriale di vodcast settimanali che debutteranno venerdì 27 marzo con la prima puntata dedicata a Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Tanti anche gli eventi aperti al pubblico, a partire dalla quarta edizione di 'A corpo libero', il 16 e 17 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Dal 25 maggio in via della Spiga a Milano l'appuntamento è con la mostra urbana 'Suggestioni': 20 gigantografie sospese che accostano bellezze naturali e architettoniche a gioielli di design. In autunno arriva la mostra fotografica 'Libere! Italia 1946-2026 Le conquiste delle donne', a cura di Renata Ferri e realizzata in collaborazione con l'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo, che si potrà vedere da settembre a gennaio 2027 alle Gallerie d'Italia di Milano. "Questo traguardo eccezionale si inserisce in un trend estremamente positivo per il sistema iO Donna, che nel primo trimestre registra una crescita del fatturato del 24% sull'intero sistema stampa e digital" dice Uberto Fornara, amministratore delegato di CairoRcs Media.