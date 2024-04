Inviato Onu per la Libia annuncia le sue dimissioni

NEW YORK, 16 APR - L'inviato dell'Onu per la Libia Abdoulaye Bathily ha annunciato le sue dimissioni. In una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite in cui ha annunciato la sua decisione, ha dipinto un quadro preoccupante della situazione del Paese, che secondo lui sta scivolando sempre più nel caos. "La mia convinzione - ha detto - è che finché la crisi libica sarà monopolizzata dagli attuali leader strumentalmente per trovare una soluzione, non sarà possibile andare da nessuna parte".