Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Inviato di Trump da Al Sisi, pressioni Usa per tregua umanitaria in Sudan

AA

IL CAIRO, 14 GEN - "Continueremo a fare pressione sulle parti in guerra in Sudan affinché concludano una tregua umanitaria globale, e continueremo a sostenere meccanismi che facilitino la distribuzione senza ostacoli degli aiuti alle regioni che soffrono di carestia": lo ha detto il consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i Paesi arabi e l'Africa, Massad Boulos, che oggi al Cairo ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Un nuovo impulso a rafforzare i rapporti tra Egitto e Stati Uniti è giunto dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, che ha ricevuto oggi il Consigliere senior del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per gli Affari Arabi e Africani, Massad Boulos. Al Sisi ha accolto e ricambiato i saluti del presidente Trump affermando di apprezzare, in particolare, i suoi sforzi per una soluzione del conflitto in Sudan. Presenti, fra gli altri, il ministro degli Esteri Badr Abdelatty, il capo dell'intelligence egiziana generale Hassan Rashad e il Vice Capo Missione presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Egitto, Evyenia Sidereas, Al Sisi ha auspicato il consolidamento delle relazioni bilaterali strategiche in vari settori e ha annunciato l'intenzione di organizzare una seconda edizione del Forum Economico Egiziano-Americano nel 2026. Ha poi evidenziato la necessità di intensificare la consultazione e il coordinamento tra i due Paesi su diverse questioni regionali, in particolare su Sudan, Libia e Corno d'Africa. Al Sisi ha sottolineato il sostegno dell'Egitto a tutti gli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere la sicurezza e la stabilità in Sudan, ribadendo la ferma posizione dell'Egitto a sostegno della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Paese africano. "L'Egitto - ha detto - non permetterà alcun tentativo di minare la sicurezza e la stabilità del Sudan". Nel corso dell'incontro si è parlato anche di Gaza e delle altre crisi in atto nell'area, inclusa la questione dell'acqua che vede l'Egitto a confronto con l'Etiopia per la diga Rinascimento. Boulos, da parte sua, ha elogiato il ruolo dell'Egitto nella promozione della pace e della sicurezza regionale e "apprezzato la cooperazione e il coordinamento in corso tra Egitto e Stati Uniti su una serie di dossier regionali di reciproco interesse, volti a allentare le tensioni e a raggiungere la stabilità nella regione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IL CAIRO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario