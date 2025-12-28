Giornale di Brescia
Inviato Cremlino, 'telefonata Trump-Putin molto buona e produttiva'

ROMA, 28 DIC - L'inviato del Cremlino negli Usa Kirill Dmitriev ha affermato che la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin è stata "buona e molto produttiva". Lo riporta la Cnn. Dmitriev ha pubblicato un post sulla telefonata di Putin su X poco prima dell'incontro di Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Florida.

