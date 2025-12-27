Invg, fontane di lava ed emissione di cenere vulcanica sull'Etna

CATANIA, 27 DIC - Cambia scenario l'eruzione in corso sull'Etna dove l'attività stromboliana dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava accompagnata dall'emissione di cenere vulcanica. E' quanto emerge dal Vona (Volcano observatory notices for aviation), ovvero l'avviso per l'aviazione, di colore rosso, il massimo livello su una scala di quattro, emesso dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Allo stato l'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Dalla rete di monitoraggio dell'Ingv-Oe si osservano alti livelli dei valori del tremore vulcanico, che segnala lo stato di 'energia dell'Etna e della la risalita del magma nei sui condotti interni.