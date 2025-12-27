Investono un 35enne con l'auto rubata, denunciati tre minori

PADOVA, 27 DIC - La polizia ha identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia tre minorenni che il 7 ottobre, in via Armistizio a Padova, a bordo di un'auto rubata un paio d'ore prima, avevano investito un 35enne a bordo del suo scooter e avevano sfondato una vetrina di un negozio. Il 35enne, subito soccorso e ricoverato in ospedale, ha riportato diverse fratture e traumi dichiarati guaribili in 60 giorni. L'auto, un'utilitaria rubata a una donna in un condominio nel quartiere Sacra Famiglia, era condotta da un minorenne senza patente di guida. Dopo aver girato per più di un'ora con l'auto, il conducente l'aveva fermata in sosta in via Sanmicheli, dove aveva incontrato degli amici. Con loro era risalito a bordo dell'auto che successivamente, in via Armistizio, aveva provocato l'incidente. Attraverso la visione di centinaia di filmati e fotogrammi catturati da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, gli agenti della Squadra mobile hanno individuato i tre giovani. Il conducente, un 17enne con precedenti per estorsione, è stato indagato per furto, danneggiamento e omissione di soccorso. Gli altri due minorenni, entrambi 16enni, sono stati indagati per omissione di soccorso. Uno dei due aveva un precedente per rapina ed era già destinatario di Daspo.