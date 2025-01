Investito e ucciso in bici da un pirata della strada

FONDI, 04 GEN - Un uomo di 41 anni di origine indiana è stato investito mortalmente ieri sera da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica sulla strada provinciale per Sperlonga, in località Tre Ponti, nel comune di Fondi, in provincia di Latina. Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, ma per lui non c'era già più nulla da fare. Il conducente del veicolo che lo ha investito, invece, è fuggito via subito dopo l'incidente, e da ieri sera sono in corso le ricerche per risalire alla sua identità. Sull'accaduto indaga la polizia locale, intervenuta sul luogo dell'incidente insieme agli agenti del Commissariato locale.