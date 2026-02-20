Giornale di Brescia
Investito e ucciso davanti a un Centro commerciale, un fermo

VERONA, 20 FEB - Un cittadino straniero è stato trovato morto stamani davanti a un Centro commerciale, a San Bonifacio (Verona). Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un investimento volontario e ripetuto da parte di un'automobile. Una persona è stata sottoposta a fermo e condotta nella locale caserma dei Carabinieri. Sul posto sta compiendo rilievi la Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell'Arma.

