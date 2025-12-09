Investito due volte in pochi secondi sulle strisce a Genova, caccia a pirata della strada

GENOVA, 09 DIC - Un uomo di 79 anni è stato investito sulle strisce pedonali a Genova Albaro in piazza Leonardo da Vinci da un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso, venendo sbalzato di qualche metro sull'asfalto e travolto da una seconda vettura in transito sotto alla quale è rimasto incastrato. È intervenuta sul posto la Croce Bianca Genovese che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale. I vigili del fuoco con l'ausilio degli attrezzi idraulici e del divaricatore hanno sollevato la vettura per permettere ai soccorritori di estrarlo e caricarlo a bordo per iniziare la stabilizzazione. L'uomo ha riportato politraumi incluso quello facciale, pneumotorace e sospetta frattura al bacino. La conducente della seconda vettura, inizialmente sotto shock, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale e le pattuglie territoriali che hanno avviato le indagini per individuare il pirata della strada alla guida della prima auto. È il secondo investimento grave avvenuto oggi nel capoluogo ligure dopo che stamani a San Fruttuoso in via Archimede un'ambulanza ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola.