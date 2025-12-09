Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Investito due volte in pochi secondi sulle strisce a Genova, caccia a pirata della strada

AA

GENOVA, 09 DIC - Un uomo di 79 anni è stato investito sulle strisce pedonali a Genova Albaro in piazza Leonardo da Vinci da un'auto che si è allontanata senza prestare soccorso, venendo sbalzato di qualche metro sull'asfalto e travolto da una seconda vettura in transito sotto alla quale è rimasto incastrato. È intervenuta sul posto la Croce Bianca Genovese che lo ha trasferito in codice rosso in ospedale. I vigili del fuoco con l'ausilio degli attrezzi idraulici e del divaricatore hanno sollevato la vettura per permettere ai soccorritori di estrarlo e caricarlo a bordo per iniziare la stabilizzazione. L'uomo ha riportato politraumi incluso quello facciale, pneumotorace e sospetta frattura al bacino. La conducente della seconda vettura, inizialmente sotto shock, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale e le pattuglie territoriali che hanno avviato le indagini per individuare il pirata della strada alla guida della prima auto. È il secondo investimento grave avvenuto oggi nel capoluogo ligure dopo che stamani a San Fruttuoso in via Archimede un'ambulanza ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GENOVA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario