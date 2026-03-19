Investito da un Frecciarossa alla stazione di Ancona, morto un uomo

ANCONA, 19 MAR - Muore investito da un treno Frecciarossa al binario 1 della stazione di Ancona. È successo questa mattina, intorno alle 7,30. La vittima è un uomo tra i 50 e i 60 anni. La dinamica è al vaglio della polizia ferroviaria per capire se si è trattato di un incidente o un gesto volontario. Saranno visionate le telecamere. Sul posto i vigili del fuoco e una ambulanza della Croce Gialla. Il traffico è stato interrotto sui binari 1 e 2, ma i treni incrociano regolarmente sugli altri binari. La circolazione non è sospesa, ma è rallentata.