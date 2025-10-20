Giornale di Brescia
Investiti dal treno, un giovane morto e due feriti

TORINO, 20 OTT - Un giovane è morto e due sono rimasti feriti, investiti da un treno nel Novarese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 alla stazione di Trecate, dove i tre secondo una prima ricostruzione avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. Si tratterebbe di giovani sui vent'anni di nazionalità straniera, ma nessuno è ancora stato identificato sembra per mancanza di documenti. A investirli è stato un treno in arrivo al binario vicino, diretto a Milano. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le ambulanze del 118. Mentre per uno dei tre è stato possibile solo constatare il decesso, gli altri due sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Novara. Uno è in prognosi riservata e l'altro ha riportato ferite di media gravità. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia ferroviaria.

