Investiti dal treno, forze ordine lavorano a identificazione

NOVARA, 21 OTT - La polizia di Novara sta lavorando all'identificazione del giovane morto ieri sera, investito da un treno alla stazione di Trecate. A questo scopo la scientifica prenderà oggi le impronte digitali, per verificare se in questo modo si possa risalire alla sua identità. I due feriti, colpiti dal treno mentre attraversavano con la vittima, restano all'ospedale Maggiore di Novara. Il più grave dei due, sedato, non risulta comunque in pericolo di vita. Anche di questi due giovani non sono note al momento le generalità, tutti e tre, di origine straniera, erano senza documenti o li hanno persi nell'incidente.