Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Investita da un'auto, muore una 86enne a Roma

AA

ROMA, 26 DIC - Una anziana di 86 anni è morta investita da un'auto stamattina nel quartiere Parioli a Roma. Sul posto pattuglie della polizia locale. Inutili per lei i soccorsi. Alla guida della macchina una donna di 70 anni che si è subito fermata per prestare soccorso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento avvenuto all'altezza del civico 93 di viale Parioli.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario