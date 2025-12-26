Investita da un'auto, muore una 86enne a Roma

ROMA, 26 DIC - Una anziana di 86 anni è morta investita da un'auto stamattina nel quartiere Parioli a Roma. Sul posto pattuglie della polizia locale. Inutili per lei i soccorsi. Alla guida della macchina una donna di 70 anni che si è subito fermata per prestare soccorso. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento avvenuto all'altezza del civico 93 di viale Parioli.