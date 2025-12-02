Investita da un tir, muore un'anziana a Roma

ROMA, 02 DIC - Un'anziana è morta investita da un tir a Roma. E' accaduto in via Prenestina, all'altezza del civico 653, in periferia. Sul posto pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale. Alla guida dell'autoarticolato un uomo di 75 anni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il conducente sottoposto ai test di rito. Le indagini sono in corso per riscostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.