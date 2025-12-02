Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Investita da un tir, muore un'anziana a Roma

AA

ROMA, 02 DIC - Un'anziana è morta investita da un tir a Roma. E' accaduto in via Prenestina, all'altezza del civico 653, in periferia. Sul posto pattuglie del V Gruppo Casilino della polizia locale. Alla guida dell'autoarticolato un uomo di 75 anni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il conducente sottoposto ai test di rito. Le indagini sono in corso per riscostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario