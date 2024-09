Investimento a Lido di Camaiore, agli arresti l'automobilista

LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 19 SET - Agli arresti domiciliari per omicidio stradale la 44enne che ieri, alla guida di una Mercedes, ha travolto a Lido di Camaiore (Lucca) più persone, tra cui due ragazze tedesche, in vacanza in Versilia, che sono morte sul colpo. Da quanto appreso la conducente sarebbe risultata negativa ai test di alcol e droga a cui è stata sottoposta. Secondo quanto spiegato ieri, in tutto in ospedale sono state portate sei persone, tra loro la più grave in codice rosso al Cisanello di Pisa, le altre con ferite di varia gravità. Secondo quanto appreso sulla Mercedes viaggiava un'altra donna come passeggera, portata poi in ospedale così come la conducente, quest'ultima per gli accertamenti tossicologici.