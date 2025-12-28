Investimento a Firenze, sospesa la circolazione dei treni Av e Intercity

FIRENZE, 28 DIC - La circolazione dei treni è sospesa dalle 18.30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi della stazione di Firenze Rifredi. Al momento, fa sapere Trenitalia, sono una decina i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi. Possibili ritardi potrebbero riguardare altri convogli Alta Velocità e Intercity e anche i regionali potrebbero subire lmitazioni di percorso e cancellazioni.