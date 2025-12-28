Giornale di Brescia
Investimento a Firenze, ritardi di due ore su Intercity e Alta velocità

ROMA, 28 DIC - L'investimento di una persona avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi della stazione di Firenze Rifredi e problemi alla linea elettrica per due treni hanno creato forti ritardi fino a due ore e mezzo per circa 30 treni. La circolazione in tarda serata è stata fortemente rallentata per gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria conseguenti, a quanto si apprende, al suicidio di una donna avvenuto nei pressi di Firenze Rifredi. Al termine dell'operazione, alle ore 21:50 - rende noto Trenitalia - è stata riattivata la circolazione che è in graduale ripresa. Intanto - secondo quanto ha raccontato all'ANSA un viaggiatore - sono stati fatti scendere dal convoglio e fatti salire su un altro i viaggiatori del treno Alta Velocità Milano Napoli 9657 fermo per oltre un'ora problemi di tipo elettrico. Trenitalia ha disposto in via eccezionale il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri di quest'ultimo treno. "Siamo stati a lungo al buio e al freddo - hanno raccontato alcuni viaggiatori - e sul convoglio c'erano tanti bambini. Siamo stati fatti scendere alla stazione di S. Ruffillo ma abbiamo dovuto attendere 50 minuti al freddo prima che arrivasse e poi ripartisse il nuovo convoglio". Una sorte similare è capitata al Frecciarossa 9657 partito da Milano Centrale e diretto a Napoli Centrale: il treno è rimasto fermo oltre due ore a Bologna San Ruffillo per verifiche alla linea elettrica, ed è previsto - rende noto Trenitalia - il cambio del materiale rotabile per consentire il proseguimento del viaggio.

