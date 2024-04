Investì e uccise un cane, 3 anni a un autista di camion rifiuti

TEMPIO PAUSANIA, 11 APR - Tre anni di reclusione con la condizionale per aver investito e ucciso un cane nel giugno 2019 a Olbia. La sentenza di condanna è stata pronunciata dalla giudice del tribunale di Tempio Pausania, Marcella Pinna, nei confronti di Silvio Bisceglia, 58 anni di Golfo Aranci, autista dell'azienda Devizia di Olbia che si occupa della raccolta dei rifiuti. Secondo quando ricostruito in aula, l'uomo, alla guida del suo mezzo durante l'orario di lavoro, avrebbe volutamente travolto un meticcio nel piazzale di un agriturismo, uccidendolo. La proprietaria del cane e dell'attività ricettiva, Giovanna Giorgioni, 59 anni di Olbia, ha subito presentato denuncia facendo partire l'inchiesta. Decisive per la condanna le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'agriturismo in cui si vede chiaramente come l'autista del camion dei rifiuti abbia fatto una manovra volontaria proprio per investire l'animale. L'uomo è stato così riconosciuto colpevole nel processo di primo grado del reato di crudeltà per la morte del cane.