Investe uomo dopo lite e scappa, arrestato per tentato omicidio

REGGIO CALABRIA, 23 DIC - Un uomo di 51 anni è stato arrestato per tentato omicidio. È successo a Reggio Calabria dove la Polizia locale è intervenuta all'interno di un'area privata di un grosso centro commerciale. Grazie alle immagini di videosorveglianza, infatti, stando alla ricostruzione degli investigatori, l'arrestato avrebbe investito volontariamente un cittadino straniero che stava regolamentando la sosta nel parcheggio del negozio. Il conducente, con precedenti di polizia, dopo un alterco verbale con la vittima, è montato di nuovo in auto ed è ripartito a forte velocità investendo il pedone e trascinandolo per alcuni metri. Solo un caso fortuito e l'abilità della vittima hanno evitato il peggio. Mentre l'investitore si dava alla fuga, il parcheggiatore è stato soccorso e medicato al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano ed è stato dimesso con pochi giorni di prognosi. L'uomo alla guida dell'auto investitrice è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale nella propria abitazione. Informato il pm di turno, il 51enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa che gli investigatori ricostruiscano la dinamica dell'incidente e la causa del gesto. Nel frattempo, la sua auto è stata posta sotto sequestro.