Investe un ragazzino in centro e fugge, arrestato ventenne all'Aquila

L'AQUILA, 19 APR - Investe un dodicenne in pieno centro, all'Aquila, e fugge senza fermarsi: un ventenne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in meno di un'ora. L'incidente è avvenuto ieri sera in via delle Grazie. Il ragazzino è stato sbalzato da un'auto il cui conducente, dopo l'impatto, si sarebbe allontanato rapidamente, rischiando di investire anche altre persone davanti alla basilica di San Bernardino, dove era in corso un concerto. Sul posto, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Centro, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. Il minore è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Salvatore, dove i primi accertamenti avrebbero evidenziato diverse fratture. Le indagini dei militari sono partite subito dall'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Proprio le riprese, insieme all'attività investigativa dei carabinieri, hanno permesso di arrivare in tempi rapidi all'identificazione di un 20enne albanese che, dopo l'investimento, avrebbe cercato di nascondere la vettura tra quelle in sosta nel parcheggio di un supermercato in periferia. Il giovane è stato arrestato con le accuse di fuga in presenza di feriti, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Gli esami alcolemici e tossicologici sono risultati negativi.