Investe e uccide un uomo, arrestato nell'Avellinese

AVELLINO, 12 DIC - Arrestato dai carabinieri il presunto pirata della strada che ieri mattina a Montoro, in provincia di Avellino, ha investito e ucciso un pensionato di 63 anni senza fermarsi a prestare soccorso. L'uomo, un 36enne di Contrada, era alla guida un un furgone Ducato di colore rosso che nel corso delle indagini è stato intercettato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. In attesa della convalida, è stato trasferito ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. L'automezzo e lo smartphone dell'indagato sono stati sequestrati. La vittima, Nicola Penna, stava passeggiando come faceva ogni mattina di buon'ora in via Sandro Pertini nella frazione Piano, dove risiedeva. Il corpo senza vita era stato ritrovato dai familiari nel terreno sottostante che costeggia la strada.