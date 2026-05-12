Investe e picchia coppia a Roma, fermato l'ex compagno di lei

ROMA, 12 MAG - I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno fermato e portato in carcere a Regina Coeli un 46enne romano, con precedenti, gravemente indiziato di essere l'autore dell'investimento e successivo pestaggio della ex compagna e del suo attuale compagno la sera del 1° maggio. Le ipotesi di reato sono tentato omicidio e atti persecutori. L'uomo si è presentato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca, accompagnato dal proprio difensore di fiducia quando i militari, che sin da subito avevano indagato sulla violenta aggressione, lo avevano già identificato ma risultava irreperibile. Secondo gli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri, l'uomo, al culmine di una lite e non accettando la fine della relazione con la sua ex compagna, l'avrebbe prima investita con la propria vettura e successivamente colpita con calci e pugni; stesso trattamento avrebbe riservato anche al nuovo compagno della donna. Il 46enne ha inoltre fornito ai Carabinieri indicazioni utili per il rinvenimento dell'autovettura Mercedes, utilizzata per l'azione delittuosa, che è stata sequestrata.