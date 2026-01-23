Giornale di Brescia
Investe due cani al guinzaglio e ne uccide uno, è caccia al 'pirata'

AVELLINO, 23 GEN - Investe due cani nel centro di Avellino, uccidendone uno e ferendo gravemente un altro, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. E' caccia al pirata che ieri mattina, nella centrale via De Renzi, ha causato la morte sul colpo di un labrador e ferito gravemente un dogo argentino, trasferito in un centro veterinario dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, i due animali stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali legati al guinzaglio dei rispettivi proprietari. Nel momento in cui si sono incrociati è` sopraggiunta l'auto che li ha travolti in pieno. Il labrador è morto sul colpo. Gli agenti della Questura di Avellino stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorviglianza della zona: l'identificazione dell'automobilista potrebbe essere questione di ore.

Argomenti
AVELLINO

