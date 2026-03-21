Investe donna incinta sulle strisce pedonali e scappa, denunciato

MATINO, 21 MAR - Investe una donna incinta, scappa senza fermarsi a prestarle soccorso ma viene individuato e denunciato dai carabinieri. E' accaduto in provincia di Lecce, a Matino in piazza Primiceri. La donna è ricoverata ma le sue condizioni non preoccupano e la gravidanza non sembra a rischio. Il fuggitivo è un uomo di 41 anni residente a Neviano, accusato di lesioni personali stradali e fuga in caso di incidente con feriti. Nella tarda mattinata di ieri a bordo di un'auto, per cause in corso di accertamento, avrebbe investito una donna 38enne del posto, in stato interessante che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, e si è poi allontanato senza prestarle soccorso. Ad incastralo le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'accaduto, identificare il veicolo coinvolto e risalire in breve tempo al conducente. La donna è stata soccorsa da personale sanitario del 118 e trasportata in codice arancione nell'ospedale di Gallipoli dove è tuttora ricoverata.