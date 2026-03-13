Inveisce e minaccia giudice nel Tribunale per i minorenni dell'Aquila

L'AQUILA, 13 MAR - Grave episodio questa mattina nel Tribunale per i minorenni dell'Aquila, nell'occhio del ciclone per il caso della 'famiglia nel bosco'. Nel corso di un'udienza in cui era in discussione l'affidamento dei figli, un uomo avrebbe inveito contro la giudice onoraria Chiara Gallo, minacciandola anche di morte. "Chi siete? Voi fate come vi pare e strappate i figli alla gente" avrebbe urlato l'uomo prima di fuggire abbandonando l'aula. Chiamati dagli addetti, sul posto sono arrivati polizia e carabinieri che stanno indagando sull'episodio, in particolare esaminando la registrazione dell'udienza. "Questo è il clima che si respira e con il quale lavoriamo in questo tribunale, in seguito alla gogna mediatica e all'odio causato dal caso di Palmoli" hanno dichiarato alcuni magistrati. Nei prossimi giorni al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, come annunciato ieri sera, è attesa la visita degli ispettori inviati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio; una decisione arrivata per consentire approfondimenti sulla vicenda alla luce della nuova ordinanza con cui la madre della 'famiglia nel bosco' è stata allontanata dalla struttura protetta di Vasto dove ha vissuto insieme ai tre figli dal 20 novembre 2025. A quella data risale una precedente ordinanza con cui lo stesso Tribunale ha sospeso la potestà genitoriale a entrambi i genitori, collocando i tre bambini in casa famiglia. Al presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, nei giorni scorsi è stata rafforzata la scorta per le minacce ricevute soprattutto sui social.