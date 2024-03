Invasione di blatte in spogliatoi,disagi all'ospedale di Latina

LATINA, 18 MAR - A partire da sabato pomeriggio e fino alle 7 di domenica mattina i locali spogliatoio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono stati improvvisamente chiusi al personale per procedere ad una disinfestazione da blatte, con gli insetti che hanno invaso le stanze del nosocomio pontino dove medici ed infermieri spogliano gli abiti civili per indossare quelli da lavoro (o viceversa). Una disinfestazione urgente e improvvisa disposta dalla direzione sanitaria e che ha creato diversi disagi al personale, impossibilitato ad utilizzare i locali spogliatoio e ad accedere ai propri effetti personali. Di conseguenza, alcuni medici e infermieri sono stati costretti a cambiarsi direttamente nei reparti, mentre altri che dovevano staccare dal proprio turno hanno continuato a lavorare per tutta la notte.