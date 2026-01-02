Intossicati al cenone nel Pescarese, quasi tutti dimessi

PESCARA, 02 GEN - Finiti negli ospedali di Chieti, Pescara e Popoli per presunta intossicazione da cibo dopo il cenone di San Silvestro, sono già stati dimessi quasi tutti i componenti di una famiglia di Cepagatti, nel Pescarese, mentre altri sono ancora sotto osservazione, ma in via di dimissione. Nella notte di Capodanno quattro ambulanze del 118 sono arrivate per soccorrere complessivamente sette persone, tra le quali tre ragazzini, dopo i primi malori. Intanto si apprende che sono stati recuperati alcuni alimenti presenti nell'abitazione dove è stato consumato il cenone, proveniente da un catering. Per i pazienti residenti a Cepagatti si apprende dalla Asl di Pescara che il Sian, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, sta lavorando all'analisi dei campioni prelevati per cercare l'agente eziologico e procedere con l'indagine epidemiologica. Indagini e accertamenti sui cibi consumati vengono portati avanti dai carabinieri del Nas di Pescara.