Intesa Ue su rinvio dell'Ai Act, introdotto il divieto di deepfake sessuali

BRUXELLES, 07 MAG - Intesa nel trilogo tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sull'Ai omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di Ai di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata - con un rinvio di circa un anno - anche la tabella di marcia dell'Ai Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti.