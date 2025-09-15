Intesa Polizia-Università Udine sulla cybersicurezza

Giornale di Brescia
UDINE, 15 SET - "La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante nella costruzione di un modello circolare tra accademia e forze di polizia che favorisca la ricerca e la formazione degli investigatori del futuro". Lo ha detto il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, alla firma del protocollo d'intesa sulla sicurezza cibernetica e la protezione dei dati, siglata dall'Università di Udine e dal Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Pisani ha poi aggiunto come rafforzare le sinergie con il mondo accademico significhi "unire visione, competenze operative e capacità di innovazione" per un duplice obiettivo. "Accrescere la consapevolezza collettiva sui temi della sicurezza informatica e della protezione delle identità digitali e formare professionalità in grado di presidiare in modo efficace lo spazio digitale, prevenendo minacce sempre più sofisticate", ha concluso.

UDINE

