Interviene per dividere una rissa tra studenti, docente finisce in Ps

BOLOGNA, 12 FEB - Una docente finita in pronto soccorso dopo essere caduta mentre cercava di dividere due ragazzi che si stavano picchiando a scuola a Reggio Emilia. A Modena invece un ennesimo caso di pestaggio tra studenti sotto la pensilina di un autobus davanti scuola con un ragazzo accerchiato e preso a calci e pugni. Sono due episodi di violenza riportati oggi dalle edizioni locali del Resto del Carlino. Ieri mattina in un istituto tecnico di Reggio Emilia una professoressa di 45 anni è intervenuta per sedare un parapiglia tra due ragazzi di classi diverse, venuti alle mani per fatti ancora da accertare. La docente è caduta all'indietro ed è stata portata in pronto soccorso per accertamenti, non riportando alla fine nulla di grave se non lo spavento. I ragazzi coinvolti hanno 17 anni e per il momento non ci sono stati dei provvedimenti nei loro confronti da parte dei carabinieri intervenuti. Per quanto riguarda la scuola, sono ancora in corso valutazioni su quanto accaduto. A Modena, alla fermata del bus davanti a un istituto superiore, ieri mattina è scoppiata una lite tra alcuni studenti e uno di loro ha avuto la peggio, finendo al centro di una raffica di pugni, schiaffi, calci. Il giovane ha anche provato a fuggire, ma una volta raggiunto è stato nuovamente colpito. La scena è stata ripresa da una persona presente, ma all'arrivo degli agenti della volante - dopo la segnalazione - il gruppetto era sparito. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e le indagini si avvarranno anche del filmato. L'istituto davanti alla fermata del bus è fra quelli "sorvegliati" dagli school tutor istituiti dal Comune di Modena nelle scorse settimane.

BOLOGNA

