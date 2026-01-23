Interrotta per una frana una linea ferroviaria in Catalogna

MADRID, 23 GEN - Un treno del servizio ferroviario Rodalies, che circolava con passeggeri a bordo tra le stazioni di Tordera e Maçanet, in Catalogna, è stato costretto a uno stop forzato per una nuova frana sulla linea del Marasme. Il macchinista ha avuto tempo di azionare il freno ed evitare il cumulo di pietre che ha invaso le rotaie, impedendo così un nuovo grave incidente, riferiscono i media iberici. Sul luogo si sono recati tecnici di Adif, il gestore delle infrastrutture ferroviarie, per coordinare i lavori di sgombero dei binari dai detriti, mentre la circolazione delle linee R1 e RG1 resta interrotta nel tratto interessato dalla frana. Il servizio ferroviario di Rodalies, sulla rete di trasporto regionale e suburbano, che collega Barcellona con l'area metropolitana e le principali città catalane, era ripreso stamattina, dopo la sospensione provocata dall'incidente mortale di martedì sera a Gelida (Barcellona), in cui era rimasto vittima un macchinista in formazione e ferite 37 persone, cinque della quali in maniera grave. A causa della tragedia di domenica ad Adaluz (Cordoba), costata 45 morti, e di martedì a Gelida (Barcellona), i macchinisti hanno inscenato una dura protesta, proclamando tre giorni di sciopero a febbraio, per reclamare garanzie di sicurezza sulle linee. E ieri avevano incrociato le braccia in Catalogna in un inedito braccio di ferro, concluso con un'intesa siglata tra il sindacato di categoria Semaf, Renfe (il gestore ferroviario), Adif e il governo catalano, in base alla quale squadre congiunte di tecnici da ieri effettuano "ispezioni visive" su tutte le 13 linee della rete di Rodalies, per recuperare la circolazione in totale sicurezza. Quello odierno è il quinto incidente in cinque giorni che si registra in Spagna sulle linee regionali e dell'alta velocità che hanno messo sotto stress l'intero sistema ferroviario.