Intensi scontri tra le forze di sicurezza al confine tra Pakistan e Afghanistan

ISLAMABAD, 26 FEB - "Intensi scontri" sono scoppiati tra le forze di sicurezza pachistane e afghane lungo il confine condiviso tra i due Paesi: lo affermano all'ANSA fonti di sicurezza, secondo cui i combattimenti sarebbero iniziati intorno alle 18 ora locale. Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano in Afghanistan, ha dichiarato su X che "in risposta alle ripetute violazioni dei confini e alle provocazioni da parte degli ambienti militari pachistani, sono state avviate vaste operazioni preventive contro i centri militari pachistani e le installazioni paramilitari lungo la linea Durand".