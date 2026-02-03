Intense nevicate in Giappone, 30 morti in due settimane

TOKYO, 03 FEB - Le nevicate insolitamente intense che hanno colpito il Giappone nelle ultime due settimane hanno causato 30 vittime, secondo quanto riferito oggi dalle autorità locali, tra cui una donna di 91 anni trovata sotto un cumulo di neve alto tre metri fuori dalla sua abitazione. Il governo centrale ha dispiegato le truppe per aiutare gli abitanti di Aomori, la regione più colpita, dove nelle zone più remote il manto nevoso raggiunge i 4,5 metri (15 piedi). Il primo ministro Sanae Takaichi ha tenuto una riunione speciale a livello di gabinetto martedì mattina per istruire i ministri a fare tutto il possibile per prevenire morti e incidenti. Una potente massa d'aria fredda ha provocato forti nevicate lungo la costa del Mar del Giappone nelle ultime settimane, con alcune zone che hanno registrato volumi più che raddoppiati rispetto al normale. Dal 20 gennaio a martedì, 30 persone sono morte a causa delle forti nevicate, secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri.