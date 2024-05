Insulti su Fb al marito dell'influencer, la sorella lo difende

BIELLA, 23 MAG - Ci sono insulti sul profilo Facebook di Jonathan Maldonato, l'uomo fermato con l'accusa di tentato omicidio, come anticipato dai quotidiani. La moglie Soukaina El Basri è infatti in ospedale in coma farmacologico, dopo l'operazione per una emorragia interna dovuta a un corpo contundente che le ha reciso l'arteria mammaria. L'ultima foto pubblicata sul social dall'uomo risale all'8 maggio e vede la famiglia sul divano di casa, con le due bimbe, intente a festeggiare il compleanno della mamma, avvenuto due giorni prima. Sotto l'immagine stamattina sono apparsi i primi commenti contro l'uomo. A prenderne le difese è la sorella Sonia: "Non disturbatevi a scrivere commenti inutili, la verità verrà fuori. È questione di tempo. Ricordo che la diffamazione è un reato perseguibile per legge". Anche il profilo social della donna non è più aggiornato dallo scorso 6 maggio, giorno del suo trentesimo compleanno: "Quanto arriva il giorno del mio compleanno ritorno a sentirmi bambina anche se, in fondo... così, mi ci sono sempre sentita" scriveva Siu, come in molti la chiamavano.