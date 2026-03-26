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Insulti sessisti e auguri di stupro alla segretaria del Pd Venezia

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VENEZIA, 26 MAR - Monica Sambo, consigliera regionale del Veneto e segretaria del Pd cittadino di Venezia, ha denunciato di essere stata oggetto di insulti sessisti e auguri di violenza sessuale sui social. Parole che la stessa esponente dem ha pubblicato sui propri profili. "Purtroppo non è la prima volta che accade e purtroppo non accade solo a me - commenta Sambo -. Succede a tantissime donne impegnate in politica. Ovviamente mi rivolgerò alle autorità competenti, ma è importante denunciare perché questi tipi di comportamenti non vanno normalizzati". Alla segretaria cittadina è arrivata anche la solidarietà del Pd di Venezia, attraverso il vicesegretario Danny Carella: "Monica ha le spalle larghe, queste offese non la scalfiscono minimamente, ma non è possibile che nel 2026 ci sia ancora gente che davvero creda di potersi permettere di agire in questo modo e restare impunito. È ora di dire basta. Starà a lei decidere se e come rivolgersi alle autorità preposte, se fare denuncia, cosa che auspichiamo decisamente, ma su una cosa non tergiversiamo. Tutti insieme, compatti, uniti, facciamo quadrato attorno a lei e tutte le persone che sono vittime di queste espressioni becere, come di recente accaduto all'assessore uscente Paola Mar".

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