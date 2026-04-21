Instabilità fino a domani, da giovedì torna la primavera

ROMA, 21 APR - Improvvisi temporali e qualche grandinata fino a domani, poi tornano il sole e caldo primaverile. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. L'Italia, a causa di un 'capovolgimento' del meteo con l'Anticiclone delle Azzorre centrato sull'Islanda e una forte perturbazione ciclonica proprio sulle Azzorre, precisa Tedici, "rimane scoperta ed esposta all'incursione di correnti fresche dai Balcani (di lontana estrazione russa) che accendono l'instabilità, provocando temporali e un diffuso calo delle temperature. Dovremo dunque - avverte - "tenere l'ombrello a portata di mano ancora per un po'". Nelle prossime ore, in particolare, il tempo sarà molto instabile al Centro-Nord e sul settore meridionale adriatico. Si avranno temporali soprattutto nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e fascia adriatica, ma non mancheranno acquazzoni "a macchia di leopardo" su buona parte del Centro-Nord e sulla Puglia. Attenzione al rischio di locali grandinate. "Anche mercoledì - aggiunge il meteorologo - avremo nuovi temporali, questa volta più probabili sul Nord-Ovest e sul Lazio, in progressivo scivolamento verso le regioni meridionali. Ma sarà l'ultimo giorno perturbato. Da giovedì, infatti, il tempo tornerà soleggiato ovunque, salvo gli ultimissimi temporali in esaurimento tra Calabria e Sicilia, ma inizierà una fase caratterizzata da una fortissima escursione termica diurna". Il Ponte del 25 aprile, in particolare, dovrebbe essere soleggiato e caldo. Nel dettaglio: - Martedì 21. Al Nord: variabile con qualche temporale sparso. Al Centro: temporali sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Al Sud: peggiora soprattutto in Puglia. - Mercoledì 22. Al Nord: piogge sul Piemonte e rilievi. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: instabile soprattutto sulle aree peninsulari e in Puglia. - Giovedì 23. Al Nord: soleggiato. Al Centro: tutto sole. Al Sud: residua instabilità su bassa Calabria e Sicilia. Tendenza: torna l'anticiclone con sole ovunque. Weekend soleggiato e caldo.