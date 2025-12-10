Inseguimento a 200 chilometri orari per le vie di Milano, indagato un diciassettenne

MILANO, 10 DIC - Si è conclusa dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Milano la fuga a 200 chilometri orari a bordo di un suv di quattro uomini che non hanno ottemperato all'alt di una pattuglia della Polizia. La vettura, noleggiata da una società di Pescara, è transitata in via Novara e, all'alt della polizia, è fuggita. A un incrocio il conducente ha perso il controllo, è finito su un marciapiede, ha travolto alcune colonnine elettriche e ha speronato una Volante. Anche se danneggiato, il suv ha proseguito la corsa e si è schiantato contro uno spartitraffico. In tre sono riusciti a scappare a piedi in direzioni diverse. Il quarto, un cubano di 17 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e furti in abitazione, è stato bloccato e indagato per resistenza, lesioni e ricettazione. Il primo ottobre era già stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunità, dove è stato riaccompagnato. A bordo dell'auto gli agenti hanno trovato un piede di porco, un cacciavite, un tronchese, e altri arnesi atti allo scasso. Nell'inseguimento due agenti hanno riportato lesioni guaribili in qualche giorno.