Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Insegue un truffatore che lo investe, è grave a Bergamo

Carabinieri del Nucleo Radiomobile visionano le immagini di videosorveglianza del supermarket Ipercarni di Tor Sapienza dove era stata tentata una rapina con coltello, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
Carabinieri del Nucleo Radiomobile visionano le immagini di videosorveglianza del supermarket Ipercarni di Tor Sapienza dove era stata tentata una rapina con coltello, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
AA

BERGAMO, 16 SET - Un cliente di 55 anni di un supermercato di Stezzano, in provincia di Bergamo, si trova in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto guidata da un truffatore che stava cercando di bloccare. A darne notizia sono oggi il Corriere della Sera e L'Eco di Bergamo. L'uomo ha cercato di fermare un altro cliente che era riuscito a sottrarre alcune banconote da una cassa dell'Italmark. Lo ha inseguito fuori dal punto vendita e quando è salito in macchina si è buttato sul parabrezza ed è poi caduto battendo la testa sull'asfalto. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERGAMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario