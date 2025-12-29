Insegue scippatore e lo fa arrestare, plauso dal sindaco di Racconigi

RACCONIGI, 29 DIC - Il sindaco del comune cuneese di Racconigi, Valerio Oderda, ha elogiato pubblicamente il gesto di un concittadino che ha inseguito e bloccato in strada uno scippatore. Il caso è di stamani. Il protagonista della vicenda si chiama Luca. "Avvisato dalla moglie Roberta di uno scippo ai danni di una signora, - spiega Oderda - non è rimasto indifferente. Non ha girato lo sguardo, non ha tirato dritto. Ha cercato e poi inseguito lo scippatore, lo ha fermato, ha chiamato le forze dell'ordine e ha permesso che facessero il loro dovere". Il primo cittadino elogia quello che definisce "un gesto di coraggio, di civiltà, di responsabilità", ringraziando chi è intervenuto "a nome di tutta la tua città" e definendosi "orgoglioso di appartenere a questa comunità, orgoglioso, oggi più che mai, di essere il sindaco di Racconigi".