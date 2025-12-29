Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Insegue scippatore e lo fa arrestare, plauso dal sindaco di Racconigi

AA

RACCONIGI, 29 DIC - Il sindaco del comune cuneese di Racconigi, Valerio Oderda, ha elogiato pubblicamente il gesto di un concittadino che ha inseguito e bloccato in strada uno scippatore. Il caso è di stamani. Il protagonista della vicenda si chiama Luca. "Avvisato dalla moglie Roberta di uno scippo ai danni di una signora, - spiega Oderda - non è rimasto indifferente. Non ha girato lo sguardo, non ha tirato dritto. Ha cercato e poi inseguito lo scippatore, lo ha fermato, ha chiamato le forze dell'ordine e ha permesso che facessero il loro dovere". Il primo cittadino elogia quello che definisce "un gesto di coraggio, di civiltà, di responsabilità", ringraziando chi è intervenuto "a nome di tutta la tua città" e definendosi "orgoglioso di appartenere a questa comunità, orgoglioso, oggi più che mai, di essere il sindaco di Racconigi".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RACCONIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario