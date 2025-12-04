Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Insegue in auto un'orsa sulla statale, denunciato nell'Isernino

AA

CERRO AL VOLTURNO, 04 DIC - Automobilista insegue un'orsa con cucciolo lungo la statale 17 nell'Isernino, vicino Cerro al Volturno, ma viene individuato e denunciato per maltrattamento di animali. L'episodio, accaduto il 25 ottobre scorso, non è passato inosservato ai carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Isernia che hanno avviato indagini riuscendo a risalire al responsabile. I militari hanno evidenziato come la condotta del conducente abbia provocato un forte stress all'animale e al suo piccolo che si trovavano nel periodo del pre-letargo, con il rischio di comprometterne la sopravvivenza. "L'orso marsicano costituisce specie particolarmente protetta ai sensi della normativa internazionale e nazionale, anche in virtù dell'esiguo numero della sua popolazione: ad oggi circa 60 esemplari - fanno sapere dall'Arma -. Anche la perdita di uno solo di loro, rischia di favorirne l'estinzione, con un danno enorme per il nostro ecosistema e per la biodiversità". "Quando si è alla guida e si ha la fortuna di incontrare uno di questi splendidi animali selvatici - avvertono i militari della Forestale -, bisogna fermarsi, spegnere il motore e i fari ed attendere che si allontani senza arrecare disturbo, godendosi semplicemente lo spettacolo che la natura ci offre".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CERRO AL VOLTURNO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario