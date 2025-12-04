Insegue in auto un'orsa sulla statale, denunciato nell'Isernino

CERRO AL VOLTURNO, 04 DIC - Automobilista insegue un'orsa con cucciolo lungo la statale 17 nell'Isernino, vicino Cerro al Volturno, ma viene individuato e denunciato per maltrattamento di animali. L'episodio, accaduto il 25 ottobre scorso, non è passato inosservato ai carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Isernia che hanno avviato indagini riuscendo a risalire al responsabile. I militari hanno evidenziato come la condotta del conducente abbia provocato un forte stress all'animale e al suo piccolo che si trovavano nel periodo del pre-letargo, con il rischio di comprometterne la sopravvivenza. "L'orso marsicano costituisce specie particolarmente protetta ai sensi della normativa internazionale e nazionale, anche in virtù dell'esiguo numero della sua popolazione: ad oggi circa 60 esemplari - fanno sapere dall'Arma -. Anche la perdita di uno solo di loro, rischia di favorirne l'estinzione, con un danno enorme per il nostro ecosistema e per la biodiversità". "Quando si è alla guida e si ha la fortuna di incontrare uno di questi splendidi animali selvatici - avvertono i militari della Forestale -, bisogna fermarsi, spegnere il motore e i fari ed attendere che si allontani senza arrecare disturbo, godendosi semplicemente lo spettacolo che la natura ci offre".